Семь компаний в Германии заподозрили в поставках РФ компонентов для «Новичка» 5 30.08.2022, 22:28

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В компаниях начались обыски.

В Германии начались обыски в семи компаниях, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. Организации экспортировали в РФ токсичные химикаты, которые можно использовать для производства химического и биологического оружия, включая горчичный газ (иприт) и нервно-паралитический агент «Новичок». Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в совместном расследовании с изданиями NDR, Westdeutscher Rundfunk и Süddeutsche Zeitung.

В центре публикации — немецкая компания Riol Chemie GmbH. По данным расследователей, за последние 3,5 года она сделала 30 поставок лабораторного оборудования российской группе «Химмед», не имея специальных разрешений на экспорт товаров двойного назначения. Среди клиентов «Химмеда» есть военные и спецслужбы.

Обыски прошли в Бремене, Бремерхафене, Остерхольце и Констанце, пишет OCCRP с ссылкой на представителя немецкой прокуратуры. По его словам, обыски продолжаются.

Управление по защите Конституции полагает, что немецкими компаниями руководят из России. Из данных российского торгового реестра следует, что бывший управляющий директор Riol Chemie GmbH был совладельцем дочерней компании «Химмед», как и нынешний руководитель немецкой организации.

Название компании уже всплывало в новостях в связи с отравлением политика Алексея Навального. Riol Chemie и еще две фирмы (Chimconnect и Pharmcontract) рассматривали как возможных соучастников. Однако дальше обвинений в коррупции дело не пошло. Согласно документам госзакупок, в 2016 году «Химмед» заключил контракт с Институтом криминалистики ФСБ, который играл ключевую роль в покушении на убийство оппозиционера и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Riol Chemie GmbH привлекла внимание таможни во время проверки в прошлом году. Сразу после того, как Riol Chemie и другие немецкие компании попали в санкционный список США, бывшие сотрудники основали еще одну фирму — RR Rhein Reserve GmbH. Сейчас прокуратура расследует, могла ли она использоваться для прикрытия дальнейшего незаконного экспорта в Россию.

«Химмед» — крупнейший в России дистрибьютор химических реактивов и лабораторного оборудования. В 2021 компания попала под санкции США, однако ЕС тогда не стал включать ее в свои черные списки.

Riol Chemie может быть связана с фигурантами «списка Магнитского». Американский инвестор Билл Браудер, на которого работал убитый аудитор Сергей Магнитский, заявлял, что через эту фирму отмывал деньги Владлен Степанов — бывший муж Ольги Степановой, которая будучи сотрудницей ФНС, одобрила возврат налоговых сумм в размере $230 млн.

Как сообщил сам Браудер, из «котла» с похищенными деньгами две новозеландские компании в период с 2008 по 2011 год перевели Riol Chemie в общей сложности $900 тысяч.

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