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Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой

  • 30.08.2022, 22:47
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Зеленский обратился к жителям Крыма с просьбой
Владимир Зеленский

Чтобы деоккупация произошла быстрее.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к военным объектам РФ на полуострове и передавать информацию о врагах нашим спецслужбам.

«Сегодня хочу еще раз обратить внимание всех наших людей в Крыму: пожалуйста, держитесь подальше от российских военных объектов, не находитесь вблизи российских баз и военных аэродромов и сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее», — подчеркнул президент Украины.

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