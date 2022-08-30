Хакеры взломали сайт Миноблисполкома и пожелали Лукашенко «дожить до приговора»5
- 30.08.2022, 23:01
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Таким образом хакеры «поздравили» диктатора с днем рождения.
Официальный сайт Мингорисполкома 30 августа был взломан хакерами. Они оставили на нем сообщение для Александра Лукашенко, который сегодня праздновал свой 68-й день рождения, пишет «Наша Нiва».
Хакеры инфогруппы «Объединенного штаба сопротивления» в своем письме называют 30 августа «Днем скорби белорусского народа» и подчеркивают, что за время правления Лукашенко население Беларуси сократилось более чем на миллион человек.
Напоследок хакеры желают Лукашенко «дожить до приговора».