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Хакеры взломали сайт Миноблисполкома и пожелали Лукашенко «дожить до приговора»

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  • 30.08.2022, 23:01
  • 3,540
Хакеры взломали сайт Миноблисполкома и пожелали Лукашенко «дожить до приговора»

Таким образом хакеры «поздравили» диктатора с днем рождения.

Официальный сайт Мингорисполкома 30 августа был взломан хакерами. Они оставили на нем сообщение для Александра Лукашенко, который сегодня праздновал свой 68-й день рождения, пишет «Наша Нiва».

Хакеры инфогруппы «Объединенного штаба сопротивления» в своем письме называют 30 августа «Днем скорби белорусского народа» и подчеркивают, что за время правления Лукашенко население Беларуси сократилось более чем на миллион человек.

Напоследок хакеры желают Лукашенко «дожить до приговора».

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