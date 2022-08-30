Евросоюз заполнил газовые хранилища досрочно

Евросоюз заполнил газовые хранилища досрочно2
- 30.08.2022, 23:13
- 1,074
На два месяца раньше намеченного.
Европейский союз достиг своей цели по заполнению газовых хранилищ на два месяца раньше намеченного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим и сохраняем энергию. Наше газохранилище заполнено уже на 80%. Но чтобы уменьшить нашу зависимость от российского ископаемого топлива, нам нужны возобновляемые источники энергии», — написала фор дер Ляйен.
Отметим, что ЕС планировал достичь значения в 80% запасов к 1 ноября, но сделал это на два месяца раньше.