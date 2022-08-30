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Евросоюз заполнил газовые хранилища досрочно

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  • 30.08.2022, 23:13
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Евросоюз заполнил газовые хранилища досрочно

На два месяца раньше намеченного.

Европейский союз достиг своей цели по заполнению газовых хранилищ на два месяца раньше намеченного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«На уровне ЕС мы диверсифицируем источники, экономим и сохраняем энергию. Наше газохранилище заполнено уже на 80%. Но чтобы уменьшить нашу зависимость от российского ископаемого топлива, нам нужны возобновляемые источники энергии», — написала фор дер Ляйен.

Отметим, что ЕС планировал достичь значения в 80% запасов к 1 ноября, но сделал это на два месяца раньше.

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