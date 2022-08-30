Умер Михаил Горбачев

Умер Михаил Горбачев1
- 30.08.2022, 23:28
- 3,406
Бывший президент СССР скончался на 92-м году жизни.
Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА «Новости» в Центральной клинической больнице.
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сообщили в ЦКБ.
Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.
Также в этом году умерли первый президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.