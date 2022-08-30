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Сеть «Мегатоп» выпустила обувь с цитатами Владимира Короткевича

  • 30.08.2022, 23:49
Сеть «Мегатоп» выпустила обувь с цитатами Владимира Короткевича

По мотивам «Каласоў пад сярпом тваім» и других произведений.

Белорусская сеть магазинов обуви выпустила капсульную коллекцию KARATKIEVIČ, посвященную литературному классику Владимиру Короткевичу. В нее вошли три модели мужских кед, каждая из них посвящена одному из героев трех произведений писателя, пишет «Зеркало».

Капсула создана в коллаборации с брендом X-Plode — это китайский бренд обуви среднего ценового сегмента для активного образа жизни. Обувь произведена в Гонконге. Модели вошли в осенне-зимнюю коллекцию «Мегатопа». Размеры — от 40-го до 45-го, цена не выделяется среди других кед этого бренда.

Первая модель — «Стах» — относит к повести «Дзікае паляванне караля Стаха», вторая — «Альшанскі» — к историческому детективу «Чорны замак Альшанскі», третья получила имя «Загорскі» в честь главного героя романа «Каласы пад сярпом тваім».

Пошиты кеды из натуральной кожи и нубука с текстильными вставками. На задниках — имя героя или обозначение произведения, на боковинах двух моделей — цитаты из книг, причем в случае с «Загорскім» почерк очень напоминает тот, которым писал Короткевич.

На стельках из пены с эффектом памяти нанесены рисунки по мотивам произведений. А на язычках каждой пары нанесена эмблема коллекции KARATKIEVIČ, а на втором кеде — надпись «Please read carefully»: «Пожалуйста, читайте внимательно». Эта же надпись будет на каждой коробке, которую получит покупатель.

А вот как в самом «Мегатопе» объяснили, почему решили посвятить коллекцию обуви Владимиру Короткевичу.

«Мова і наша гісторыя — база, на якой будуюцца амаль усе творы аўтара. Караткевіча называюць стваральнікам беларускага гістарычнага рамана. Яго тэксты апісваюсь не толькі асобных людзей, але і цэлыя эпохі. У сваіх творах Караткевіч паказвае: беларускі народ, нягледзячы на гістарычныя пакуты і шматлікія выпрабаванні, застаўся народам вялікай душы і светлага розуму, не страціў свайго аблічча.

Менавіта творчасць Уладзіміра Караткевіча і філасофія яго твораў была пакладзена ў тэматычную капсулу KARATKIEVIČ.

Кожная мадэль — гэта асобны твор і герой твора. Загорскі — светлая, шляхецкая мадэль з каласамі. Стах — чорная, змрочная мадэль з канямі. Альшанскі — містычная і поўная таямніц мадэль са спадчынай.

Галоўныя мэты стварэння капсулы KARATKIEVIČ — папулярызаваць чытанне кніг па-беларуску і распавесці пра творчасць Уладзіміра Караткевіча праз абутак.

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