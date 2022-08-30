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ВСУ сбили вражеский беспилотник в Херсонской области

  • 30.08.2022, 23:59
ВСУ сбили вражеский беспилотник в Херсонской области

БПЛА удалось сбить зенитно-ракетнымому подразделению.

Вооруженные силы Украины сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что сбить БПЛА удалось зенитно-ракетнымому подразделению.

«Около 22:00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитно-ракетным подразделением воздушного командования «Юг» ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно «Форпост», — говорится в сообщении.

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