ВСУ сбили вражеский беспилотник в Херсонской области
- 30.08.2022, 23:59
БПЛА удалось сбить зенитно-ракетнымому подразделению.
Вооруженные силы Украины сбили очередной вражеский беспилотник в небе над Херсонской областью.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Отмечается, что сбить БПЛА удалось зенитно-ракетнымому подразделению.
«Около 22:00 часов, в небе над Херсонской областью, зенитно-ракетным подразделением воздушного командования «Юг» ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно «Форпост», — говорится в сообщении.