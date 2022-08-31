В Речице из озера достали тела двух мужчин
- 31.08.2022, 0:57
Тела обнаружил рыбак.
В озере в Речице нашли тела двух мужчин. Судя по всему, в компании с ними была и женщина — но она скрылась с места происшествия, сообщает ОСВОД Гомельской области.
30 августа примерно в 6.45 рыбак обнаружил тело утонувшего мужчины в 15 метрах от берега в озере Щукино по улице Чапаева в Речице.
На место вызова сразу прибыли оперативные службы — МЧС, ОСВОД, милиция. На берегу они нашли вещи еще одного мужчины и женщины.
При обследовании озера, помимо тела, которое нашел рыбак, обнаружили еще одного утонувшего мужчины.
В ОСВОД указали возраст погибших — 55 и 59 лет.
Женщина, по предварительной информации, покинула место происшествия не вызвав спасателей.
Все обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа.