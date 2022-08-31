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Страны ЕС договорились совместно обучать украинских военных

  • 31.08.2022, 1:34
Страны ЕС договорились совместно обучать украинских военных

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности.

Страны Европейского союза договорились создать специальную миссию для подготовки украинских военных. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на неформальной встрече министров обороны стран Евросоюза, которая проходит в Праге.

«Речь не только о боевых действиях, но и в целом о том, как ведется война, именно этому будут обучать военнослужащих», – уточнил по итогам переговоров Боррель.

По его словам, многие страны ЕС уже помогают Украине обучать или переподготавливать солдат, поэтому назрела необходимость консолидировать усилия для их лучшей координации.

Подробности о том, как будет работать специальная миссия, глава дипломатии ЕС не уточнил. Предполагается, что украинские военные будут проходить обучение в соседних странах — членах Европейского союза.

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