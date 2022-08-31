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Зеленский: РФ хотела захватить всю Донецкую область до конца лета, но не смогла

  • 31.08.2022, 4:46
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Зеленский: РФ хотела захватить всю Донецкую область до конца лета, но не смогла
Владимир Зеленский

На Донбассе — украинский флаг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским войскам не удалось захватить всю Донецкую область до конца лета, как того требовали в Кремле.

В своем видеообращении он подчеркнул, что оккупанты направили на Донецкую область почти все, что у них было, но успеха так и не добились, передает «Новое время».

«Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа уже завтра. На Донбассе — украинский флаг и украинские герои, несмотря ни на что: несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и зеков», — заявил он.

Зеленский особо поблагодарил бойцов 56-й и 110-й бригад, которые стойко борются на Авдеевском направлении, воинов 53-й и 93-й бригад, которые защищают Бахмутское направление.

Зеленский также заявил, что защитники Украины будут уничтожать склады, штабы и технику российских оккупантов по всей временно оккупированной территории нашей страны, в том числе в Крыму.

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