Польша решила удвоить военные расходы 31.08.2022, 5:59

Страна планирует потратить крупную сумму на закупку оружия.

На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Польша решила в два раза увеличить военные расходы на следующий год. Страна планирует укрепить свою оборону, а также потратить до 40 миллиардов злотых на закупку оружия. Об этом на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Bloomberg.

Так, в следующем году расходы Польши на армию могут вырасти до 98 млрд злотых. В этом году соответствующие расходы составляют 58 млрд злотых. Кроме того, правительство Польши планирует потратить до 40 миллиардов злотых на закупку оружия за рубежом.

«У нас есть возможность значительно укрепить нашу армию и набрать новых солдат», — сказал Моравецкий.

Также он рассказал об обеспокоенности граждан Польши из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. На фоне опасений правительство планирует увеличить численность солдат. Речь идет о более 20 тысячах новых военных.

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