Украинские военные ударили по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам 31.08.2022, 7:33

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На Херсонском направлении уничтожено 117 оккупантов.

За прошедшие сутки подразделения ВСУ на юге отработали удары по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам, отмечают в ОК «Юг».

Речь, в частности, о 16 ударах по районам сосредоточения живой силы врага, а также по его боеприпасам и технике.

Как следствие – убито 117 оккупантов и уничтожено более 30 единиц техники:

9 танков Т-72,

3 реактивных системы залпового огня «Град»,

самоходное орудие «Гиацинт-С»,

самоходную гаубицу «Мста-С»,

18 единиц авто-бронетехники и склады боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.

В южной операционной зоне оккупанты в основном деморализованы, однако сопротивляются. Ситуация сложная, но контролируемая.

В Черном море и дальше находится российская корабельная группировка, его состав не изменился, укрывающийся вдоль крымского побережья от украинских атак и шторма.

Угрозы ракетных ударов остаются актуальными.

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