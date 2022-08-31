Украинские военные ударили по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам
- 31.08.2022, 7:33
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На Херсонском направлении уничтожено 117 оккупантов.
За прошедшие сутки подразделения ВСУ на юге отработали удары по Каховскому, Дарьевскому и двум Антоновским мостам, отмечают в ОК «Юг».
Речь, в частности, о 16 ударах по районам сосредоточения живой силы врага, а также по его боеприпасам и технике.
Как следствие – убито 117 оккупантов и уничтожено более 30 единиц техники:
9 танков Т-72,
3 реактивных системы залпового огня «Град»,
самоходное орудие «Гиацинт-С»,
самоходную гаубицу «Мста-С»,
18 единиц авто-бронетехники и склады боеприпасов в Баштанском, Бериславском, Каховском и Херсонском районах.
В южной операционной зоне оккупанты в основном деморализованы, однако сопротивляются. Ситуация сложная, но контролируемая.
В Черном море и дальше находится российская корабельная группировка, его состав не изменился, укрывающийся вдоль крымского побережья от украинских атак и шторма.
Угрозы ракетных ударов остаются актуальными.