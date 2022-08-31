«Вождь» Путин мертв 1 Андрей Пионтковский, kasparov.ru

31.08.2022, 7:40

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Андрей Пионтковский

Вместо него остался жить старик в пледике, упустивший три важных шанса.

Довольно стандартно для фашистских режимов (особенно на фоне военных неудач) появление «партии истинных фашистов», считающих себя более последовательными носителями Z-идеологии, чем сам фюрер.

На наших глазах формируется такая партия и внутри руZZкого фашизма. Хорошо известна одна из ее говорящих голов — военный преступник Гиркин. От отдельных, чисто профессиональных разногласий с главнокомандующим он перешел в своих последних стримах к радикальному предложению — повесить фюрера. Эта замечательная голова все еще продолжает вещать, что было бы невозможно без покровительства ей неких силовых эшелонов власти.

Громкая ликвидация с последующей сакрализацией так полюбившейся Папе Франциску потомственной ведьмы была продуманной попыткой «истинных арийцев» воздействовать на потерявшего драйв фюрера, воззвать к его высокому нацистскому сознанию, потребовать от него обещанного им окончательного решения украинского вопроса.

Всех поразили сиявшие счастливые лица четы «философов» Дугиных на похоронах своей дочери, пафосная речь папаши об «алтаре нашей Победы», на который они возложили свою дщерь. Было бы у дугиных шесть дочерей, как у Геббельсов, они бы всех шестерых с радостью удавили бы, если бы этот макаберный перформанс мог принести пользу их великому фашистскому делу.

Но не принес. И не мог принести. Фюрер мертв. Потрясенный своим стратегическим поражением в 4-й Мировой войне, победный план которой он вынашивал 15 лет, вождь РуZZкого Мира умер девятого мая 2022 года на Военном Параде Победы, усаженный в какое-то нелепое кресло-качалку и укрытый пледиком, согревающим коленки/придатки.

Вместо фюрера остался жить сморчок в пледике, самосознание которого постепенно возвращалось к своим глубинным архетипам: чмо в питерской подворотне, нижний чин КГБ по пролетарской квоте, пробочник у надменного Собчака.

И этот сморчок очень хотел ЖИТЬ. И отчаянно искал ПОСРЕДНИКА, который гарантирует ему жизнь. Только у него в головке путалось, посредника, собственно, в отношениях с кем (собственным бункером, Зеленским, Байденом, Богом?!) он ищет.

Провидение дало ему три попытки.

16 июня. Макрон.

Европейский «поезд на СуперМюнхен» сошел с рельсов 16 июня в Ирпене. Уже там староевропейская тройка поняла, что, обсуждая свои хитрожопые планы в своих уютных европейских столицах, они ничего не знали о сегодняшней Украине, о высокой трагедии ее битвы один на один с абсолютным, беспредельным Zлом, о решимости украинцев сражаться до последнего русского оккупанта.

Макрону ясно дали понять, что защитой унижаемой, по его словам, России он берет на себя личную ответственность за путинские преступления против человечности, громко заявляя urbi et orbi: «Je suis Poutine».

Макрон, political animal par excellence, мгновенно оценил ситуацию, и, когда доехал до Банковой, он даже не заикнулся о своем фирменном плане «мира» ценой новых территориальных уступок Украины. Более того, на итоговой пресс-конференции он включил Остина и на вопрос о целях ЕС в войне политически корректно ответил: «Победа Украины. Восстановление ее территориальной целостности».

Киев какое-то мистическое место. Его воздух удивительно прочищает мозги западных политиков. Запланированную Кремлем капитуляцию украинская дипломатия превратила в триумф европейской солидарности со сражающейся Украиной. Макрон вынужден был спасать в Ирпене и Киеве свое лицо, а не путинскую дупу.

18 августа. Эрдоган.

Эрдоган человек покрепче, не какой-нибудь европейский хлюпик. В Ирпень и Бучу везти его было бесполезно. У себя на Ближнем Востоке он и не такое повидал. Привезли его во Львов, вежливо выслушали от него путинскую челобитную о мире и послали руZZкого вошдя по тому же известному адресу, что и руZZкий корабль.

Эрдоган уехал с чувством глубокого удовлетворения итогами своей миротворческой миссии. За эти полчаса пустого разговора с Зеленским он еще 5 августа в Сочи получил с Путина вперед солидную геополитическую оплату. Собственно, не получил, а сам властно ее взял, как это водится в их отношениях. Уже 3 августа азербайджанские войска вошли в Лачинский коридор, теоретически контролируемый российскими миротворцами.

«Карабахску волость?» — прошамкал на стрелке в Сочи сморчок на троне. «Так забирай ты ее на здоровье, дорогой Реджепушка! И Сирийску волость! И Ливийску тоже. Только ты уж похлопочи там за меня в Киеве».

Путин не мог не понимать, чем закончится «посредническая» миссия Эрдогана, но отчаянно цеплялся за него как за спасительную соломинку. Да и нет у терпящей в Украине поражение «второй в мире» армии уже сил удерживать ни Карабахску, ни Сирийску, ни Херсонску, ни Крымску волости.

Раньше мы говорили — мир. Сейчас мы говорим — победа.

Это окончательный, не подлежащий обжалованию приговор 40-миллионого украинского народа чекистской империи. Но отставной майор КГБ хочет жить, а не болтаться в петле по приговору международного трибунала над главными военными преступниками. И у него осталась третья, последняя попытка.

7 октября 2022 года. Си.

Несмотря на свою чрезвычайную загруженность в преддверии судьбоносного XX съезда КПК, товарищ Си откликнулся на призывы ряда мировых политических и духовных лидеров и посетил вместе с сопровождавшими его лицами Москву с кратким рабочим визитом, совпавшим по дате с 70-летним юбилеем российского диктатора. В ходе установочной беседы Си с членами СБ РФ было единодушно констатировано, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе; в связи с преклонным возрастом и резким ухудшением состояния здоровья не способен более исполнять обязанности президента РФ; нуждается в продолжительном (возможно, пожизненном) лечении в одном из ведущих центров традиционной китайской медицины.

Поздно вечером китайский борт №1 вылетел в Пекин с бывшим президентом РФ в качестве почетного пассажира.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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