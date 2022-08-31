Взрывы в Херсоне: ВСУ мощно ударили по Антоновскому мосту и базе армии РФ 5 31.08.2022, 8:13

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Под разгром попала самый первая база оккупантов в городе.

«Демилитаризация» российских оккупантов силами ВСУ во временно оккупированном Херсоне продолжается. Вечером 30 августа местные жители сообщили о мощных взрывах, передает ТСН.

По данным местных СМИ, около 20 часов было слышно мощный взрыв в Херсоне в районе 90-й зоны, где, вероятнее всего, была база оккупантов.

Об этом сообщает херсонский журналист Константин Рыженко.

«В Херсоне очень сильные взрывы в районе 90-й зоны. Напоминаю, там была самая первая база оккупантов. Они там поселились с первых дней оккупации», — написал он.

Кроме этого, в местных пабликах начала появляться информация о «прилете» по Антоновскому мосту, который был обстрелян за сегодня по меньшей мере два раза. Видео взрыва публикуют в телеграм-каналах очевидцы. Как видно на кадрах, взрыв был сильным. После удара поднялся огромный столб дыма.

Также сообщается, что звуки детонации слышны в других районах Херсонской области. Перед этим только за вечер зафиксировали «прилеты» в Бериславе и Таврическом.

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