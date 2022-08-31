Украинский дрон ликвидировал дагестанский спецназ из отряда «Ястреб»
- 31.08.2022, 7:49
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Одним ударом выведено из строя 27 «элитных» захватчиков.
Украинские защитники одним ударом ликвидировали 8 российских оккупантов, а еще минимум 19 получили ранения. Для этого понадобился всего один дрон-камикадзе, сообщает obozrevatel.com.
О потерях на фронте сообщили местные Telegram-каналы путинских захватчиков во вторник, 30 августа. В этот раз «под раздачу» попали дагестанцы из специального отряда быстрого реагирования «Ястреб», которые входят в состав Росгвардии.
ВСУ с помощью дрона обнаружили базу российских оккупантов и нанесли прицельный удар. Изначально появилась информация о 5 погибших и 15 раненых, однако позже число «двухсотых» увеличилось.
Некоторые россияне в комментариях задались вопросом, зачем было ехать воевать в Украину. Нашлись также и те, кто выражал недовольство российским командованием, которое заподозрили в неспособности «правильно» воевать.