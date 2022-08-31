Россия ударила по Белгороду своими же ракетами 2 31.08.2022, 8:05

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иллюстрационное фото

В городе раздалось несколько взрывов.

В социальных сетях появились сообщения о взрывах в российском Белгороде.

«Получите и распишитесь», «Белгород! Все в подвал!» – комментируют эти взрывы жители Харькова, который беспощадно обстреливают.

Есть информация, что якобы минимум две ракеты, летевшие на Харьков, не долетели до места назначения и упали в Белгороде.

Напомним, в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов. Это произошло вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.

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