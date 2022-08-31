Россия ударила по Белгороду своими же ракетами

Россия ударила по Белгороду своими же ракетами2
- 31.08.2022, 8:05
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В городе раздалось несколько взрывов.
В социальных сетях появились сообщения о взрывах в российском Белгороде.
«Получите и распишитесь», «Белгород! Все в подвал!» – комментируют эти взрывы жители Харькова, который беспощадно обстреливают.
Есть информация, что якобы минимум две ракеты, летевшие на Харьков, не долетели до места назначения и упали в Белгороде.
Напомним, в Белгородской области РФ вечером 18 августа произошел пожар на российских складах боеприпасов. Это произошло вблизи российского села Тимоново в Белгородской области. Местные власти подтвердили, что там взрываются склады с боеприпасами.