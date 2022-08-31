Главный «гауляйтер» Запорожской области сбежал в Крым 5 31.08.2022, 8:09

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ФОТО: Евгений Балицкий/Facebook

Пособник оккупантов объяснил это «семейными обстоятельствами».

Главный гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий сбежал из Мелитополя и сообщил, что будет руководить временно оккупированной территорией области из Крыма из-за «семейных обстоятельств», сообщает ТСН.

Коллаборант сначала опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видеообращение, но позже внезапно удалил его. Это произошло после шквала критики и негатива.

Заметим, в июне Балицкий уже обращался в оккупационную администрацию из России с просьбой о переводе так называемой «ВГА» в Крым из-за опасений за свою жизнь.

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