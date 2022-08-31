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В Беларуси будут по-новому проводить диспансеризацию населения

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  • 31.08.2022, 8:11
  • 3,964
В Беларуси будут по-новому проводить диспансеризацию населения

Что изменилось для детей и взрослых.

В Минздраве пересмотрели порядок проведения диспансеризации, то есть регулярного медосмотра, для взрослых и детей — новая инструкция утверждена постановлением Минздрава № 83 от 9 августа 2022 г. Среди новшеств — возможность цифрового анкетирования и выездные бригады для работы в сельской местности.

Согласно документу диспансеризацию будут проводить для всех граждан страны — независимо от наличия или отсутствия заболеваний, в том числе хронических или затяжных расстройств психики с болезненными проявлениями различной степени.

Все население делится на группы диспансерного наблюдения: две группы для взрослых (18−39 лет и 40+) и две группы для детей (до года и 1−17 лет). При этом диспансеризация детей осуществляется преимущественно в месяц их рождения.

— Целью проведения диспансеризации является проведение медицинской профилактики, пропаганда здорового образа жизни, воспитание ответственности граждан за свое здоровье, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Во время диспансеризации медработники проанализируют меддокументы, проведут анкетирование пациентов, чтобы выявить факторы риска развития и признаков инфекционных заболеваний, и сделают собственно медосмотр. Одно из новшеств — предусмотрена возможность цифрового анкетирования, а в сельской местности для диспансеризации будут работать выездные бригады и мобильные медкомплексы.

По результатам диспансеризации пациента проконсультируют о медицинской профилактике и пропаганде здорового образа жизни, определят периодичность прохождения медосмотра. При необходимости назначат дополнительные методы диагностики и направят на консультацию к врачу-специалисту.

Чтобы медосмотры и медвмешательства не дублировались, предусмотрена возможность учитывать результаты осмотров, проведенных в течение года перед плановой диспансеризацией в случае детей и в течение периода с момента последней диспансеризации, если речь идет о взрослых.

А чтобы медосмотры и медвмешательства не дублировались в случае проведения диспансеризации по месту работы (учебы) или в других организациях здравоохранения, копию карты учета будут направлять в поликлинику по месту жительства и приобщать к медкарте амбулаторного больного.

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