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Миссия МАГАТЭ направляется в сторону Запорожской АЭС

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  • 31.08.2022, 8:21
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Миссия МАГАТЭ направляется в сторону Запорожской АЭС

Международные эксперты выехали из Киева.

Автомобильная колонна Международного агентства по атомной энергии в сторону Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что члены миссии выехали из Киева.

Напомним, прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ожидается 31 августа.

В Офисе президента Украины сообщили, что россияне обстреливают коридоры, по которым эксперты должны доехать на ЗАЭС.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты имитируют боевые действия в Энергодаре, чтобы попытаться сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Отметим, что миссия МАГАТЭ едет в Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг ЗАЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.

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