Миссия МАГАТЭ направляется в сторону Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ направляется в сторону Запорожской АЭС1
- 31.08.2022, 8:21
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Международные эксперты выехали из Киева.
Автомобильная колонна Международного агентства по атомной энергии в сторону Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что члены миссии выехали из Киева.
Напомним, прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС ожидается 31 августа.
В Офисе президента Украины сообщили, что россияне обстреливают коридоры, по которым эксперты должны доехать на ЗАЭС.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что оккупанты имитируют боевые действия в Энергодаре, чтобы попытаться сорвать визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Отметим, что миссия МАГАТЭ едет в Энергодар на фоне обострения ситуации вокруг ЗАЭС. Команда международных инспекторов приступит к работе на атомной станции уже на этой неделе.