Макароны по цене говядины: что происходит на полках белорусских магазинов 31.08.2022, 8:30

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Журналисты выяснили, как сейчас выглядит ситуация с европейским импортом.

Цены на импорт так тесно сплелись с курсом доллара и евро, что мы не ждали от них внезапного подвоха. Но в апреле случился обмен санкциями и контрсанкциями — в итоге напряглись перевозчики, бизнес которых чуть не отменили, а вместе с ними — и любители итальянских макарон и испанского оливкового масла (с шоколадом и сырами успели попрощаться раньше). Импортеры обещали: будут думать, как привезти новые партии, прежних запасов хватит минимум на месяц, а то и на несколько. Идем в магазин и проверяем, что изменилось спустя четыре месяца, пишет onliner.by.

В апреле перевозчики, с которыми мы говорили, называли три основных варианта для европейского импорта: схема с перецепкой на границе, помощь перевозчиков из третьих стран для организации прямых перевозок либо транзит через третьи страны. Как в итоге теперь едут европейские товары?

В нескольких транспортных компаниях рассказали, что пользуются схемой с перецепкой: европейские партнеры привозят грузы в транспортно-логистические центры, оттуда их забирают белорусские перевозчики. На фоне этих новшеств оказались очень востребованы услуги экспедиторов.

— Были определенные ожидания, что Казахстан и Турция станут крупными логистическими хабами для автоперевозчиков, но этого не произошло. Россия переориентировала туда только около 10% потока, для Беларуси эту цифру даже сложно назвать.

Из-за новой логистики сроки и стоимость перевозок выросли, но по крайней мере есть рабочие схемы, как из Европы привезти товар в Беларусь, говорят в транспортных компаниях.

Смотрим, как теперь выглядят полки с европейским импортом.

Кофе

У полки с кофе внешне все хорошо, грустных пробелов не видно (учитываем, что тут, кроме прочего, и импорт из России). В некоторые магазины уже приехал растворимый кофе по новым ценам — там у баночек золотые не только крышечки, но и содержимое.

Ценники у баночек Illy такие же, как в апреле, ассортимент даже добавился — придраться не к чему.

У Dallmayr Prodomo тоже постоянство: 24,45 рубля за 250 граммов (а вот большая пачка, похоже, приехала по новым ценам). Стоимость Dallmayr Classic немного подросла — с 27,08 рубля до 28,95. Lavazza на месте с небольшими колебаниями цен.

А вот любители Starbucks могут взгрустнуть. У 450-граммовой пачки Pike Place в зернах к цене добавилось 30%. Если не купили по 37,99 рубля, новая цена — 49,70.

Макароны

Тут десятки импортных брендов, но больше всего российских. По официальной статистике, из Италии приезжало только 15% импортной макаронной полки. Сейчас доля неизвестна, Белстат больше не делится статистикой импорта/экспорта.

Из Европы к нам ехали привычные спагетти и много модных штук, которые не импортозаместились: листы для лазаньи, феттучини, тальятелле, цветные макароны, без глютена.

Все они на месте, меняются только цены, пододвигая макароны в разряд роскошной еды. Возможно, безглютеновые перья — одни из немногих, которые сохранили ценовую стабильность.

Безглютеновые спагетти в два раза дороже — 15 рублей за пачку.

Полкилограмма итальянских Delverde и так стоили 11—12 рублей — куда им еще дорожать? Пока держатся.

А вот красиво закрученные феттучини не удержались, и теперь они обойдутся почти в 32 рубля за килограмм.

Лапша в гнездах добавила 35%. Похоже на рекорд макаронной полки.

За дополнительную красоту цветных макарон надо было отдать 9,54 рубля — теперь 12,40. Это плюс 30% к цене. Если переводить в килограммы, то получается мука с водой по цене говядины.

Яичные макароны со шпинатом, макароны с грибами — все это тоже выросло в цене на 30%.

На полке вполне можно найти российские и белорусские макароны в районе 4 рублей, но похоже, что надо привыкать к новым ценам на итальянские: многие из них перешагнули отметку в 10 рублей и возвращаться уже не будут.

Хотя и российские макароны подорожали даже без запретов на границе. Популярные спагетти Barilla вместо 4 рублей теперь стоят 4,90 (+22,5%).

Рыба

Недавно мы размышляли, стоит ли есть красную рыбу из Ирана за 32 рубля, если у нее не совсем привычный вкус. Так вот, торговля продолжает экспериментировать с источниками импорта, а те — с ценами.

В итоге на полке материализовалось филе лосося из Шотландии за 77,90 рубля и стейки за 71,50. Если для вас это шок-контент, то есть стейки за 57,90 рубля, просто меньшие по размеру.

Четыре месяца назад цены выглядели скромнее.

Оливковое масло

На полке обнаруживаются не все знакомые бренды, но тут тоже не пахнет дефицитом. Бальзамик тоже присутствует.

Литр оливкового масла за 50 рублей? Этим ценам мы удивлялись еще в апреле, похоже, пора подходить к стадии принятия.

Соки

Пока белорусские и российские соки и нектары вовсю меняли упаковку Tetra Pak, с европейскими ничего особо не происходило, подорожали на пару копеек.

Соки из Беларуси и России теперь преимущественно в белой и серой упаковке, на фото они слева, справа — импорт из ЕС

И другое

Оливки на месте, еще по апрельским ценам.

Пока кто-то закатывает свое варенье, французское стоит на полке с прежним ценником. Этому можно радоваться, если не знать цены на сайте производителя — €3,30—3,40, или практически в два раза дешевле.

Похоже, самая большая оборачиваемость у полки с макаронами, там рост цен наиболее заметен. Потом подорожает и остальное? Импортеры говорят, что дело не только в более сложной схеме пересечения границы ЕС и Беларуси:

Цены успели подняться еще до апреля. Помните доллар и евро на пике весной? Вот по таким курсам закупались и импортеры.

Новые партии — как правило, новые цены. Иногда проходится миксовать остатки по старым и новым ценам и продавать по средней стоимости, чтобы сгладить рост.

Инфляция в ЕС идет вверх, европейские товары для всех становятся дороже.

Подешевевший евро на ситуацию с ценами для нас глобально не влияет.

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