В Крыму вспыхнул масштабный пожар: пылает нефтебаза
- 31.08.2022, 8:53
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Густой черный дым поднимается в поселке Красногвардейское.
Во временно оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар. Густой черный дым поднимается с раннего утра среды, 31 августа.
Огонь наблюдается в поселке Красногвардейское. Сообщения об этом появились в Telegram-каналах.
Как сообщил Telegram-канал «НП Крым» огонь пылает с 6 часов утра. На место возгорания прибыли пожарные. Отмечается, что по состоянию на это время дым начал рассеиваться.
В соцсетях встречались сообщения о том, что это может гореть магазин «Доброцен» и склад «Мегастроя».
Однако, по другим сообщениям, на самом деле там горит нефтебаза. В частности, об этом написал в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.