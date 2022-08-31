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В Крыму вспыхнул масштабный пожар: пылает нефтебаза

  • 31.08.2022, 8:53
  • 3,678
В Крыму вспыхнул масштабный пожар: пылает нефтебаза

Густой черный дым поднимается в поселке Красногвардейское.

Во временно оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар. Густой черный дым поднимается с раннего утра среды, 31 августа.

Огонь наблюдается в поселке Красногвардейское. Сообщения об этом появились в Telegram-каналах.

Как сообщил Telegram-канал «НП Крым» огонь пылает с 6 часов утра. На место возгорания прибыли пожарные. Отмечается, что по состоянию на это время дым начал рассеиваться.

В соцсетях встречались сообщения о том, что это может гореть магазин «Доброцен» и склад «Мегастроя».

Однако, по другим сообщениям, на самом деле там горит нефтебаза. В частности, об этом написал в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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