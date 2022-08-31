В Крыму вспыхнул масштабный пожар: пылает нефтебаза 31.08.2022, 8:53

3,678

Густой черный дым поднимается в поселке Красногвардейское.

Во временно оккупированном Крыму вспыхнул мощный пожар. Густой черный дым поднимается с раннего утра среды, 31 августа.

Огонь наблюдается в поселке Красногвардейское. Сообщения об этом появились в Telegram-каналах.

Как сообщил Telegram-канал «НП Крым» огонь пылает с 6 часов утра. На место возгорания прибыли пожарные. Отмечается, что по состоянию на это время дым начал рассеиваться.

В соцсетях встречались сообщения о том, что это может гореть магазин «Доброцен» и склад «Мегастроя».

Однако, по другим сообщениям, на самом деле там горит нефтебаза. В частности, об этом написал в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».