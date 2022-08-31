Британская разведка подтвердила успешное наступление ВСУ на южном фронте 31.08.2022, 8:57

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Украинские войска отодвинули линию фронта в некоторых районах.

Вооруженные силы Украины с начала недели ведут успешное наступление на южном фронте. Россия в соответствии со своей доктриной будет пытаться закрыть бреши мобильными резервными подразделениями.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, украинские бронетанковые войска с понедельника продолжают наступление на Южную группировку войск России на нескольких направлениях на юге страны. При этом ВСУ местами отодвинули линию фронта на некоторое расстояние, используя относительно слабо укрепленную российскую оборону.

«В соответствии со своей доктриной Россия, скорее всего, теперь попытается закрыть бреши в своей линии, используя заранее определенные мобильные резервные подразделения. Среди них, вероятно, будут и представители Восточной группировки войск», - считают в Минобороны Британии.

По данным британской разведки, Россия продолжает ускорять попытки создать новые подкрепления для войны в Украине. Батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой до 24 августа, и весьма вероятно, что они будут переброшены на Украину.

«Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна. В 3-м армейском корпусе, скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имеют ограниченную подготовку», - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, Россия усилила свою группировку на западном берегу Днепра в районе Херсона. Успех наступления ВСУ во многом зависит от сплоченности объединенных сил Южного военного округа Восточного военного округа РФ.

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