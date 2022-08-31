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Ученые: Дельфины могут заключать большие дружественные альянсы

  • 31.08.2022, 9:02
Ученые: Дельфины могут заключать большие дружественные альянсы

В этом умении они способны соперничать с человеком.

Один из секретов эволюционного успеха человека состоит в наших уникальных способностях к кооперации. Люди образуют самые большие сообщества, не связанные родственными узами, — от друзей до целых народов, — для совместной и взаимовыгодной деятельности. С этой точки зрения посоперничать с человеком могут разве что дельфины афалины — животные с исключительно развитыми социальными навыками, позволяющими им даже учиться приемам охоты друг у друга, а не только у родителей.

Новое исследование экологов из Международного университета Флориды показало, что самцы афалин формируют кооперативные группы нескольких уровней — от небольшой «компании» до целого альянса из многих десятков особей. Об этом ученые пишут в статье, опубликованной в журнале PNAS.

Ричард Коннор (Richard Connor) и его коллеги изучают афалин, живущих в заливе Шарк у северо-западного побережья Австралии. Уже несколько десятилетий ученые отслеживают поведение более чем 200 самцов дельфинов, фиксируя, с кем и сколько времени те проводят. Накопленная за годы информация показала, что животные образуют многоуровневые кооперативные сообщества, позволяющие им успешнее соперничать за самок.

Группы нижнего уровня состоят из двух-четырех особей и могут объединяться в альянсы, насчитывающие до 14 самцов, чтобы отгонять конкурентов. Те, в свою очередь, складывают сообщества третьего уровня — союзы, включающие уже десятки афалин. По словам ученых, это самые многочисленные родственно не связанные кооперативные группы из всех известных в природе, не считая, конечно, людей.

В новой работе Коннор с соавторами проанализировали данные мониторинга 121 самца афалин из залива Шарк за 2001-2006 годы. Выстроив объединяющую их «социальную сеть», ученые обнаружили, что дельфины связаны друг с другом на разных уровнях иерархии сообществ.

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