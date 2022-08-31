Путин потерпит сразу три поражения Виталий Портников

31.08.2022, 9:09

Виталий Портников

Контратака ВСУ на юге создает серьезные проблемы для Кремля на будущее.

Вооруженные Силы Украины начали наступление на оккупированные районы Херсонской области. Это наступление стало возможным после того, как были уничтожены мосты через Днепр.

Это фактически сделало невозможным для российских вооруженных сил появление новых военнослужащих и нового оружия на основной территории Херсонской области.

И, таким образом, время для наступления также в определенной степени было ограничено ситуацией, в которой российские оккупанты могли наладить временные переправы через Днепр и таким образом увеличить количество своих военнослужащих и своего оружия возле областного центра и других стратегически важных мест на Херсонщине.

Контратака украинских Вооруженных Сил (а сейчас уже сообщают, что с поля боя сбегают наемники из так называемой псевдореспублики на оккупированной территории Донецкой области и российские десантники и атакуемое большое количество населенных пунктов, занятых врагом) важна именно со стратегической позиции. Ведь, как известно, сейчас в кремле готовятся к так называемым «референдумам» по присоединению Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины к России.

Чтобы эта аннексия стала возможной, конечно же, нужно, чтобы российские вооруженные силы осуществляли контроль над территориями этих регионов. Если же удастся освободить Херсонщину и областной центр, это открывает возможности для наступления и на другие оккупированные врагом регионы Украины и таким образом уничтожает политические планы российского президента Владимира Путина по присоединению к России нескольких украинских регионов.

Ведь мы понимаем, что Путин пытается поставить украинское руководство и украинский народ перед фактом того, что Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это уже не Украина, это Россия. И именно с такими пропагандистскими заявлениями выступают в последнее время чиновники путина, а также предатели, возглавляющие пророссийские администрации на территории захваченных регионов.

Также контратака украинских Вооруженных Сил создает серьезные проблемы для оккупантов на будущее, ведь она увеличивает театр военных действий. Она не дает возможности россиянам эффективно продвигаться по территориям, которые они желают захватить для их присоединения к России и для угрозы Украине.

Также стратегически очень важно то, что если контратака на Херсонщине закончится успехом, это поставит точку на постоянных обстрелах Николаева и на планах российских мерзавцев захватить Одессу, выйти на границы с самопровозглашенным Приднестровьем и уже оттуда создать прямую угрозу суверенитету Республики Молдова.

Ведь мы знаем, что среди планов Путина, когда вообще рассматривалась возможность проведения долгосрочной войны против Украины, было уничтожение суверенитета не только нашей страны, но и Молдовы. россияне до сих пор мечтают выйти на границы бывшего Советского Союза в Европе, на границы со странами-членами НАТО – с Румынией, Польшей, Венгрией, Словакией – и таким образом угрожать странам-членам НАТО уже в непосредственной близости к их границам.

Это, конечно же, не может сразу создать ситуацию великой войны между россией и Североатлантическим союзом, однако в то же время создает возможности для диверсий, дестабилизации.

И в этой ситуации Путин, конечно же, может пытаться создать целую зону влияния России в Центральной Европе, которую он и пытается осуществить в последнее время с помощью энергетических инструментов. И мы знаем, что применяет эти энергетические инструменты в своем диалоге с венгерским руководством.

Так вот, вся эта ситуация действительно может быть поставлена под большой вопрос, если украинским Вооруженным Силам (а мы держим за них, конечно, кулаки, мы болеем за их успех) удастся продвинуться по территории Херсонской области, удастся уничтожить как можно больше российских оккупантов, российских военных арсеналов, поставить точку на попытках Москвы овладеть украинским югом, показать, что российские войска не могут безнаказанно захватывать целые украинские регионы.

Виталий Портников, youtube.com

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