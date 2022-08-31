IT-сектор Беларуси потерял с начала года более 10 тысяч работников 31.08.2022, 9:15

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Белорусские программисты переезжают как в страны ЕС, так и на Восток.

Численность уволенных специалистов в секторе информации и связи в Беларуси за январь — июль, по данным Белстата, составила 20 880 человек. Принято на работу в стране за этот же период 10 044 айтишника. Таким образом, чистый отток кадров из белорусского IT-сектора в 2022 году составил уже более 10 тысяч человек, обратил внимание портал Office Life.

По всем видам деятельности в Беларуси за январь — июль 2022 года уволено более 401 тысяч человек, а принято на работу около 343 тысяч.

Релокация айтишников из Беларуси ускорилась после начала боевых действий в Украине со стороны России. Работники белорусского IT-сектора переезжают как в страны ЕС (в основном в Польшу, Литву, Чехию), так и на Восток (в Грузию, Узбекистан и др.). По большей части релокация затрагивает middle- и senior-специалистов.

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