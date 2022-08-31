Россия полностью остановила поставки газа по «Северному потоку» 15 31.08.2022, 9:18

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Названа официальная причина.

Россия в ночь на 31 августа перекрыла поставки в Европу по основному трубопроводу «Северный поток», сообщает РБК.

Официально прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» сокращается якобы из-за плановых профилактических работ на компрессорной станции «Портовая». Работа трубопровода должна возобновиться 3 сентября.

После этого подача газа достигнет 33 млн кубометров в сутки. Однако данный объем составит лишь 20% от плановой мощности газопровода (167 млн кубометров за сутки).

«Совершенно очевидно, что Россия использует поставки газа в качестве оружия в этой войне. Мы обязаны готовиться к худшему сценарию полного отключения газа», – сказала 30 августа министр энергетики Франции Аннес Панье-Рюнаше, передает BBC.

Министры энергетики 27 стран Евросоюза соберутся на экстренное совещание 9 сентября, чтобы обсудить ситуацию с отсутствием российских поставок газа.

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