закрыть
31 августа 2022, среда, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия полностью остановила поставки газа по «Северному потоку»

15
  • 31.08.2022, 9:18
  • 5,120
Россия полностью остановила поставки газа по «Северному потоку»

Названа официальная причина.

Россия в ночь на 31 августа перекрыла поставки в Европу по основному трубопроводу «Северный поток», сообщает РБК.

Официально прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» сокращается якобы из-за плановых профилактических работ на компрессорной станции «Портовая». Работа трубопровода должна возобновиться 3 сентября.

После этого подача газа достигнет 33 млн кубометров в сутки. Однако данный объем составит лишь 20% от плановой мощности газопровода (167 млн кубометров за сутки).

«Совершенно очевидно, что Россия использует поставки газа в качестве оружия в этой войне. Мы обязаны готовиться к худшему сценарию полного отключения газа», – сказала 30 августа министр энергетики Франции Аннес Панье-Рюнаше, передает BBC.

Министры энергетики 27 стран Евросоюза соберутся на экстренное совещание 9 сентября, чтобы обсудить ситуацию с отсутствием российских поставок газа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Когда с войны вернутся мародеры
Когда с войны вернутся мародеры Владимир Халип
Лукашенко влип по всем фронтам
Лукашенко влип по всем фронтам Артем Черников
Тагил идет
Тагил идет Ирина Халип
Очень плохие новости для РФ
Очень плохие новости для РФ Борислав Береза