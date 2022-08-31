Руководить 1-й милицейской бригадой в Беларуси поставили подполковника, не умеющего подтягиваться 9 31.08.2022, 9:25

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Ранее он едва не потерял должность из-за инцидента с алкоголем.

В 1-й милицейской бригаде, которая принимала участие в подавлении протестов в 2020-м, новый начальник — подполковник, носящий краповый берет, хотя не полностью сдал на него. Сына же Юрия Жадобина отправляют учиться с прицелом на генеральские погоны, сообщает «Наша Нива».

Полковник Виктор Жадобин попрощался с частью внутренних войск 5448, которой руководил относительно недолго.

На момент зверств 2020-го Жадобин-младший руководил бригадой внутренних войск в Гомеле.

Потом был переведен в часть 5448, заняв место Владимира Дунаенко, которого недавно за пьянку разжаловали до преподавателя Военной академии.

Перевод на факультет Генштаба означает, что Жадобина ведут в генералы.

В войсках у Виктора Жадобина репутация неоднозначная. Некоторых раздражают широкие плечи полковника — имеется в виду протекционизм отца.

Погоны полковника Жадобин-младший получил в 2019-м на момент руководства в/ч 7434 в Островце.

Его отец, Юрий Жадобин — генерал-лейтенант, бывший глава внутренних войск МВД (1999—2003) председатель КГБ (2007—2008), секретарь Совета безопасности (2008—2009), министр обороны (2009—2014).

Место Жадобина в в/ч 5448 займет молодой подполковник Алексей Лобанов.

«Лобанов известен прежде всего тем, что не смог сам сдать на краповый берет, будучи во роте разведки, где существует культ этой шапки. Три раза все сдавал — сложные спарринги, полосу, и три раза заваливал, казалось бы, элементарное — подтягивание.

На четвертый раз руководство бригады решило закрыть глаза на подтягивание и пропустить, так как очень хочет.

Еще из аспектов биографии — чудом удержался в войсках, когда пограничники, которым он со своей ротой помогал охранять границу, поймали его бойцов за пьянством на задании — должны были сидеть в засаде и ждать контрабандистов, а сами начали пить.

Но Лобанов проявил себя при разгонах протестов в регионах в 2020-м, поэтому, вероятно, получает промоцию», — объяснил нам коллега Лобанова.

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