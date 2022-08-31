1 сентября часть белорусов могут не идти на работу 2 31.08.2022, 9:30

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Стало известно, кому полагается выходной.

В Федеральном профсоюзе Беларуси рассказали, что некоторые белорусы могут получить оплачиваемый выходной в День знаний 1 сентября.

Речь идет про сотрудников предприятий, у которых есть дети школьного возраста. Это прописано во многих коллективных договорах в белорусских организациях, отмечает «Телеграф».

Кроме этого, согласно ст. 265 Трудового кодекса РБ, мать или отец двоих и более детей до 16 лет имеет право взять один выходной в месяц. Размер и условия оплаты в этом случае определяются в коллективном договоре.

А родители троих и более детей в возрасте до шестнадцати лет могут взять дополнительный выходной один раз в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка.

Кстати, по данным Министерства образования, в 2022/2023 учебном году в Беларуси будет работать 2901 государственное учреждение общего среднего образования. За парты должно сесть 1 миллион 85 тысяч учащихся, из них 115 тысяч первоклассников.

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