Эксперты: На фронте грядет переломный момент 1 31.08.2022, 9:37

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фото: Минобороны

Названы сроки, когда это произойдет.

Следующие несколько месяцев могут стать поистине переломным моментом в этой войне на территории Украины. В украинском ГУР Минобороны открыто заявляют, что этой осенью поводов для депрессии у россиян будет предостаточно.

Как говорится в проекте FreeДом, по прогнозам аналитиков, в сентябре и октябре произойдут одни из самых серьезных боестолкновения этого года. И преимущество в них будет именно на стороне Украины.

В некотором роде переломный момент уже наступил. Несмотря на постоянные заявление о героическом продвижении войск РФ, последние реальные результаты рашисты продемонстрировали более месяца: когда те захватили Лисичанск Луганской области.

И это еще до обещанного оружия по ленд-лизу. Когда же военная помощь начнет поступать в полном объеме, возможности ВСУ вырастут в разы. Понимая это, Россия уже заявила о сформированном третьем армейском корпусе, а в сеть даже попали кадры переброски техники.

По прогнозам экспертов, решающим это пополнение российской группировки точно не станет. Существенно усложнить жизнь ВСУ могла бы всеобщая мобилизация в РФ.

Что же касается активности боевых действий, то, по прогнозам, она пойдет на спад в середине ноября из-за плохой погоды. Но тут важно понимать, что в зимние морозы перестанет работать только тактика РФ - атаковать украинские позиции наскоком, по болотам и размытым лугам крайне неэффективно. А вот стрелять условными HIMARS никто не мешает.

«После горячей осени ждать зимний отдых россиянам не приходится. Украинцы останавливаться не собираются, а лишь наращивают силы. Понимая это, руководство РФ всеми возможными способами пытается договориться с Киевом о переговорах», - отмечают журналисты.

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