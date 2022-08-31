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Глава МИД Украины: Визовые санкции ЕС должны касаться и граждан Беларуси

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  • 31.08.2022, 9:42
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Глава МИД Украины: Визовые санкции ЕС должны касаться и граждан Беларуси
Дмитрий Кулеба

Но должно быть обеспечено окно возможностей для оппонентов власти и политических беженцев.

Граждане Беларуси наравне с россиянами должны попадать под визовые санкции. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

— Безусловно. Беларусь является соучастником в преступной агрессии, совершенной Российской Федерацией, — заявил Кулеба, отвечая на вопрос журналиста о том, должны ли визовые ограничения затронуть и белорусских граждан.

При этом Кулеба заявил, что коллективная ответственность — это неправильно, и должно быть обеспечено окно возможностей для оппонентов власти, политических беженцев и людей, подвергающихся преследованиям.

Ранее Blooomberg сообщил, что компромиссом в ЕС по идее визового бана для россиян может стать отмена соглашения об упрощении визового режима как с Россией, так и с Беларусью. В итоге шенгенские визы типа С будут опять стоить 80 евро, вместо 35, их будет сложнее получить, и их будут давать на более короткие сроки.

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