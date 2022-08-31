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«Мосты все разбиты, ни заехать, ни выехать нельзя»

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  • 31.08.2022, 9:46
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«Мосты все разбиты, ни заехать, ни выехать нельзя»

Оккупанты попали в ловушку в Херсонской области.

Военная разведка Украины перехватила разговор российского оккупанта с супругой. Захватчик жалуется на ситуацию с мостами в Херсонской области, а также на отмену всех отпусков.

«Мосты все разбили (нецензурная лексика - ред.), все, теперь ни заехать, ни выехать нельзя. Все - передвижение «по нулям», - говорит военный РФ, в перехвате разговора Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Его жена упоминает про мост на букву «А» (вероятно, Антоновский - ред.). Женщина отмечает, что в России уверяют, что его восстановили.

На что оккупант отвечает, что его «разбили весь».

«Его не восстановили, пополам сложился и упал в реку», - добавил российский захватчик.

Кроме того, оккупант пожаловался на отмену отпусков. А жена рассказала, что никакой ротации для военных не будет, и некоторые российские военные, приезжающие в отпуска, отказываются возвращаться в Украину, и их увольняют по статье.

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