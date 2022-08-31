В Беларуси утвердили новую форму для школьных дневников 9 31.08.2022, 9:50

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Документ вступает в силу с 1 сентября.

Типовые формы школьных дневников утвердило Министерство образования своим постановлением № 267. Документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Формы дневников утверждены для 3−4 и 5−11 классов. На лицевой стороне обложки должен размещаться лукашенковский герб, флаг, а также контур Беларуси на форе площади Победы в Минске.

На обратной стороне обложки располагается контактный телефон республиканского центра психологической помощи и QR-код интерактивной платформы «патриотического» воспитания «Патриот.by».

Документ вступает в силу с 1 сентября.

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