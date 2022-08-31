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В России началась гонка за кресло неубитого Шойгу

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  • Вадим Денисенко
  • 31.08.2022, 9:55
  • 6,212
В России началась гонка за кресло неубитого Шойгу
Вадим Денисенко

Пока ситуация находится в подвешенном состоянии.

Вчера все смеялись над видео, где руководитель Росгвардии Виктор Золотов что-то отчитывался Путину. Но эта встреча была совсем не проходной. Если коротко, в РФ началась гонка за кресло неубитого Шойгу. И главным претендентом сейчас становится именно Виктор Золотов, который в свое время был руководителем личной охраны Путина, а последние 7 лет, верой и правдой служит Путину в Росгвардии.

Что интересно, сейчас он работает в тандеме с Кадыровым, который хочет стать руководителем Росгвардии, в случае перевода Золотова в Минобороны.

Пока Путин не готов к кардинальным изменениям и ситуация находится в подвешенном состоянии. Путин давно, еще несколько месяцев назад отстранил от работы и руководителя генштаба Герасимова и самого Шойгу (первый вообще исчез, а второму поручают ритуальные функции). Но ставить на новых, даже проверенных людей страшно.

Причин три: первая, это признать, что все идет не по плану, вторая - получить в своем окружении ястребов-стервятников (именно такой новый вид), которые начнут перестраивать всю силовую вертикаль под себя и могут нарушить баланс армия-ФСБ, а также есть еще одна психологическая причина: Путин очень сложно прощается с людьми.

Для украинцев такая, теоретически возможная, перемена особо ничего не будет означать. Линия будет та же, подходы не изменятся. Том, как в мирные времена говорили: запасаемся попкорном.

Вадим Денисенко, «Обозреватель»

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