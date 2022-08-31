Как приготовить картофель, чтобы получать наибольшую пользу для здоровья 2 31.08.2022, 10:02

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Средняя картофелина содержит около 110 калорий.

Картофель – очень универсальный овощ. Есть много способов его приготовления, а также разных рецептов. Этот корнеплод, как и многие другие, обеспечивает многочисленные пищевые преимущества, которые могут помочь вашему организму многими способами, пишет tsn.ua.

Самый здоровый способ есть картофель – это запекать его с кожурой.

Печеный картофель не добавляет дополнительных калорий, как жарка в масле.

Оставляя кожуру на картофеле, вы получите дополнительные питательные вещества. Например, одна картофельная кожура весом примерно 58 г содержит 4,5 г клетчатки и 332 мг калия (что является хорошим источником калия в вашей суточной норме). Это означает, что половина общего количества клетчатки среднего картофеля происходит из кожуры.

Средняя картофелина содержит около 110 калорий.

Согласно исследованию в журнале Nutrients, кроме того факта, что картофель может способствовать потреблению необходимых витаминов и микроэлементов, его потребление требует меньше энергии, чем макарон или риса. Поэтому рекомендуется включить картофель в рацион.

Однако важно отметить, что не любой способ употребления картофеля будет здоровым. Даже запеченный с кожурой, он может иметь свои недостатки.

Также некоторые добавки к картофелю (масло, сметана, подливка и кусочки бекона) имеют низкую питательную ценность и слишком много калорий, поэтому важно выбрать такие, которые помогут вам чувствовать себя сытыми, а также не разрушат его ценность.

Лучше добавьте в картофель соус сальса или чили, а также овощи и немного тертого пармезана.

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