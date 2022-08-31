«Открыл путь к свободной Европе» 8 31.08.2022, 10:18

2,806

Михаил Горбачев

Как мировые лидеры отреагировали на смерть Горбачева.

В возрасте 91 года после продолжительной болезни умер Михаил Горбачев - первый и единственный президент СССР. Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с его кончиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницы и другие официальные представительства мировых лидеров.

Президент США Джо Байден заявил, что Горбачев был редким лидером, который обладал мужеством, чтобы рискнуть своей карьерой ради достижения «иного будущего».

«Это были действия редкого лидера - человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей», - говорится в заявлении Байдена.

Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что опечален новостью о смерти Горбачева. По его словам, это был лидер, который изменил ход истории.

«Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны», - заявил генсек ООН.

Mikhail Gorbachev was a one-of-a kind statesman who changed the course of history.



The world has lost a towering global leader, committed multilateralist, and tireless advocate for peace.



I’m deeply saddened by his passing. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ — António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022

Глава Франции Эммануэль Макрон также выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева и назвал того «поборником мира».

«Горбачев открыл России дорогу к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», - написал Макрон.

Mes condoléances pour la disparition de Mikhaïl Gorbatchev, homme de paix dont les choix ont ouvert un chemin de liberté aux Russes. Son engagement pour la paix en Europe a changé notre histoire commune. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 30, 2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что восхищался мужеством и цельностью первого президента СССР Михаила Горбачева.

«Я опечален новостями о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и цельностью, которую он продемонстрировал, приведя холодную войну к мирному завершению», - заявил Джонсон.

I'm saddened to hear of the death of Gorbachev.



I always admired the courage & integrity he showed in bringing the Cold War to a peaceful conclusion.



In a time of Putin’s aggression in Ukraine, his tireless commitment to opening up Soviet society remains an example to us all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Горбачев «открыл путь к свободной Европе».

Напомним, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер в больнице в Москве, где он несколько лет находился. Бывший генсек страдал от болезни почек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».