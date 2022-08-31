«Карточный туризм» из РФ в Беларусь набирает обороты 4 31.08.2022, 10:23

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Спрос россиян на карты «Беларусбанка» вырос на 58,7%.

Устойчивый повышенный спрос на карточные продукты ОАО «АСБ Беларусбанк» со стороны граждан России наблюдался с марта по июнь 2022 года, сообщили Office Life в финучреждении. В целом во II квартале этого года по сравнению с I число заявок увеличилось на 58,7%.

Можно оформить карточку в белорусских, российских рублях, долларах или евро. Как правило, срок изготовления и выдачи не превышает семи рабочих дней. Пополнять ее в дальнейшем можно наличными — в инфокиосках, банкоматах и через кассу отделения банка; переводом по реквизитам карточки. А из-за границы — посредством международного банковского перевода.

Где и как можно использовать белорусскую карточку

«С использованием карточек Visa, Mastercard, БЕЛКАРТ-Maestro, эмитированных ОАО «АСБ Беларусбанк», можно совершать безналичные расходные операции и снимать деньги за пределами Беларуси, за исключением России», — уточнили в банке.

Поскольку платежные системы Visa и Mastercard прекратили свою работу в РФ, держатели этих карточек могут столкнуться с проблемами при:

совершении безналичных операций в организациях торговли и услуг в России;

проведении платежей в сервисах и интернет-магазинах, использующих российский эквайринг для приема платежей;

переводах на карточки, эмитированные российскими банками;

пополнении российских электронных кошельков или проведении операций через эти кошельки, если к ним привязана карточка Visa/Mastercard/БЕЛКАРТ-Maestro.

То есть если нужна карточка именно для перечисленных выше операций, то больше подойдет БЕЛКАРТ с микропроцессором стандарта EMV Беларусбанка (за исключением карточек БЕЛКАРТ-Maestro) в сети приема карточек платежной системы «Мир».

Какие есть ограничения и конверсия

«С 1 июля 2022 года банком установлены ограничения на совершение безналичных расходных операций и снятие наличных с использованием международных карточек (и/или реквизитов) Visa, Mastercard, Maestro за пределами Беларуси, оформленных с открытием счета только в белорусских рублях: максимум 7 тысяч рублей в эквиваленте в течение семи календарных дней», — добавили в Беларусбанке.

Учреждение не ограничивает пользователей, которые хотят с помощью карточек, эмитированных ОАО «АСБ Беларусбанк», оплачивать зарубежные сервисы и подписки, но также предупреждает, что не в ответе за возможные конфликтные ситуации вне сферы его контроля. Например, когда ограничения накладывают другие банки или когда другие учреждения и предприятия отказываются по каким-либо причинам принять карточку.

В ОАО «АСБ Беларусбанк» напомнили, что при использовании их карточек, если валюта операции не совпадает с валютой счета, происходит конверсия. Курс зависит от типа операции (приходная либо расходная), валюты операции и счета, от того, какому банку принадлежит устройство/сервис. Могут использоваться обменные курсы, установленные как Беларусбанком, так и платежными системами.

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