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В оккупированном Крыму нарастает паника в семьях захватчиков

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  • 31.08.2022, 10:27
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В оккупированном Крыму нарастает паника в семьях захватчиков

Российская ПВО не может справиться с постоянно атакующими беспилотниками.

Средства противовоздушной обороны РФ в оккупированном Крыму не способны справиться даже с беспилотниками, которые летят на низкой скорости. В связи с этим на полуострове нарастают панические настроения.

Об этом рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что регулярными атаками Вооруженных сил Украины напугано как гражданское население, так и семьи российских военных.

Так, жители Крыма и сами оккупанты не уверены в возможности армии страны-агрессора и их технике защитить полуостров.

«Техника ППО ВС РФ, базирующаяся на полуострове, не может справиться даже с БПЛА которые летят с малой скоростью, что уже говорить об ракетах и самолетах», – подчеркнул Цимбалюк.

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