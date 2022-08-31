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Наступление на Херсон: убитых и раненых россиян везут КамАЗами

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  • 31.08.2022, 10:42
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Наступление на Херсон: убитых и раненых россиян везут КамАЗами

Украинской разведке стало известно о ситуации в одной из херсонских больниц.

В захваченном Херсоне оккупанты приостановили прием пациентов в одной из больниц. Как сообщает «24 канал», все потому, что туда свезли раненых и убитых военных РФ.

По данным источников телеканала в украинской разведке, речь идет о херсонской больнице имени Тропиных.

Прием пациентов приостановили на несколько часов, когда привезли целый КамАЗ российских оккупантов.

Как отмечают источники, кое-где тела выгружали буквально лопатами. Вместе с ранеными из военного грузовика доставали и погибших.

Захватчиков, подавших признаки жизни, отправляли в травмпункт.

Погибших оккупантов и тех, кто в обморочном состоянии, сразу отправляли в морг.

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