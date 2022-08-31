Топ-5 захватывающих новинок сентября из мира кино 31.08.2022, 10:47

В подборке есть фильмы самых разных жанров.

Intex-press.by предлагает подборку интригующих премьер фильмов самых разных жанров, на которые точно стоит обратить внимание.

«С любовью и яростью»

Дата выхода: 8 сентября

Режиссёр: Клер Дени

Сара и Жан десять лет находятся в любящих, стабильных отношениях. Когда они впервые встретились, Сара была в отношениях с Франсуа, лучшим другом Жана. Однажды Сара видит Франсуа на улице. Он не замечает ее, но Сара теперь живет с ощущением, что скоро ее жизнь изменится. Ситуация выходит из-под контроля, когда Франсуа действительно связывается с Жаном, чтобы предложить ему поработать вместе.

«Три тысячи лет желаний»

Дата выхода: 8 сентября

Режиссёр: Джордж Миллер

Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не успевали освободить Джинна. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках Алитеи — выдающейся учёной в области литературы. Однако она знает, чем обычно заканчиваются истории про джиннов, а потому не торопится загадывать свои три желания. Это невероятное знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать…

«Пиноккио»

Дата выхода: 8 сентября 2022 года

Режиссёр: Роберт Земекис

Фильм является киноадаптацией одноимённого мультфильма 1940 года. Сверчок Джимини забирается в дом старого столяра Джеппетто, который заканчивает работу над деревянной куклой-марионеткой Пиноккио. Перед сном сверчок загадывает желание, чтобы Пиноккио стал живым мальчиком…

«Барракуда»

Дата выхода: 22 сентября

Режиссёр: Ричард Хьюз

В преступном мире все содрогаются от имени Барракуда. Он настоящий профессионал своего дела. Но когда жертвой мафии становится 15-летняя девочка, он идёт против всех правил и направляет всю ярость на своих же работодателей.

«Смерть в прерии»

Дата выхода: 8 сентября

Режиссёр: Майкл Полиш

Семья Макаллистеров строит ферму на равнинах Монтаны. В то время, как глава семейства находится в отъезде, на их новый дом нападает банда преступников, терроризирующих всю округу. Хэтти Макаллистер (Джина Карано) вынуждена вступить в неравную схватку с головорезами, чтобы защитить себя и своих детей, и не допустить, чтобы муж попал в приготовленную бандитами ловушку.

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