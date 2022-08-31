Инициатива за Украиной: контрнаступление на юге застало армию РФ врасплох 31.08.2022, 10:52

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Российское командование спешно проводит передислокацию.

Россия готовится к более широкому наступлению украинских сил, корректируя перекидывание военных и техники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, Россия готовится к обороне Мелитополя, поскольку это важный логистический путь между Ростовской областью и Югом Украины.

В то же время РФ усиливает группировку на Донецком направлении военными Центрального военного округа. Части этого округа ранее действовали в районе Лисичанска-Северска и в середине августа прервали «оперативную паузу».

«Передвижение подразделений ЦВО в район Донецка также свидетельствует о том, что российские силы предпочитают Северскому наступлению в пользу сохранения темпа наступления в районе Донецка», - пишут эксперты.

Ранее сообщалось, что наступление россиян в районе Авдеевки и западной части Донецка фактически достигло кульминации после ограниченного прорыва россиян вокруг Бутовской угольной шахты. Передислокация предполагает, что российское командование осознало, что оно не может проводить больше одной наступательной операции одновременно.

Также эксперты упомянули о сообщении Генштаба по поводу перекидывание третьего армейского корпуса, состоящего из плохо обученных и неопытных элементов для усиления позиций ВС РФ в Харьковской и Запорожской областях.

Его развертывание говорит о том, что Россия стремится, в частности, восстановить боевую мощь для наступления на Донецком направлении.

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