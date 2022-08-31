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Сколько белорусы могут заработать на яблоках, бруснике и малине?

  • 31.08.2022, 10:55
Сколько белорусы могут заработать на яблоках, бруснике и малине?

Заготовительные пункты обновили цены.

По данным на 30 августа в заготовительных пунктах Барановичей перестали принимать чернику и голубику. Лисички (если их удастся найти в лесу) можно сдать по 6 рублей за килограмм, рассказали intex-press.by в обособленном структурном подразделении (филиал) «Заготпромторг» Барановичское райпо.

Также сейчас принимают малину и ежевику по 5 рублей, а яблоки – по 15 копеек за килограмм.

– Кроме этого, можно сдавать сезонные овощи по договорным ценам – это капуста, свекла, морковь, картошка, лук, чеснок, а также крупноплодную, не желтую сливу, стоимость которой 1 рубль за килограмм, – рассказали в «Заготпромторге». – Недавно мы начали принимать и бруснику – 4 рубля за кило, а с 10 сентября ждем от населения клюкву. Но цена за прием этой ягоды еще пока не установлена.

Цены на ягоды, грибы и овощи могут меняться ежедневно.

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