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ВСУ ликвидировали 60-летнего россиянина, которого бросили в бой из-за острой нехватки военных РФ

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  • 31.08.2022, 11:11
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ВСУ ликвидировали 60-летнего россиянина, которого бросили в бой из-за острой нехватки военных РФ

До отправки на фронт он работал в колхозе трактористом и сварщиком.

В Харьковском направлении ВСУ ликвидировали 60-летнего российского военного из Нижегородской области.

Об этом сообщил в Facebook Иракли Комахидзе.

«Вчера 29 августа в Лисковском районе Нижегородской области простились с военнослужащим, ликвидированным в Украине. Виктору Рихтеру было 60 лет. Его военный опыт – это срочная служба 40 лет назад», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Рихтер жил в селе Летнево, работал в колхозе трактористом и сварщиком.

«Статус военного 60-летний Рихтер и ему подобные получили после принятия в мае этого года поправок в российском законе об отмене верхнего возрастного предела для желающих служить в армии по контракту», - добавил Комахидзе.

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