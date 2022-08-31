За два дня белорусы собрали необходимую сумму на адвокатов для Николая Автуховича 31.08.2022, 11:09

Николай Автухович

Срочный сбор объявила дочь политзаключенного.

За два дня белорусы собрали необходимые на адвокатов для Николая Автуховича 8 тысяч евро.

Срочный сбор объявила его дочь Екатерина Автухович.

«Сложилась такая ситуация, что стал реальным риск остаться без юридической защиты на этом так называемом суде. Судебные заседания проводятся с мая практически каждый день, поэтому суммы выходят огромные», — написала она.

Через два дня она поблагодарила всех, кто присоединился: нужная сумма была собрана.

Суд над Николаем Автуховичем и «его группой» начался 18 мая. Всего на скамье подсудимых 11 человек. С 11 июля по 1 августа Автухович держал голодовку.

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