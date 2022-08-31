За два дня белорусы собрали необходимую сумму на адвокатов для Николая Автуховича
- 31.08.2022, 11:09
Срочный сбор объявила дочь политзаключенного.
За два дня белорусы собрали необходимые на адвокатов для Николая Автуховича 8 тысяч евро.
Срочный сбор объявила его дочь Екатерина Автухович.
«Сложилась такая ситуация, что стал реальным риск остаться без юридической защиты на этом так называемом суде. Судебные заседания проводятся с мая практически каждый день, поэтому суммы выходят огромные», — написала она.
Через два дня она поблагодарила всех, кто присоединился: нужная сумма была собрана.
Суд над Николаем Автуховичем и «его группой» начался 18 мая. Всего на скамье подсудимых 11 человек. С 11 июля по 1 августа Автухович держал голодовку.