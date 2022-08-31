«Копил на «черный день», а не накопил и на черный хлебушек» 4 31.08.2022, 11:18

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Белорусы рассказали о реальной инфляции в стране.

В Беларуси ускорился процесс обесценивания денег, приводящий к повышению цен на большинство категорий продукции. При этом цены на многие товары выросли куда сильнее, чем свидетельствует государственная статистика.

Сайт Charter97.org посмотрел, что думают белорусы на тему набирающей обороты инфляции.

«Я вот ощутил прямо резкий скачок инфляции, когда моя десятилетняя дочь сказала: «Папа, ты больше не кидай мне в копилку, придя из магазина, железные деньги меньше 50 копеек. На них же уже ничего купишь»».

«У шкловского колхозника один ответ и включение дурачка: это не я виноват — это инфляция. И зачем он тогда нужен народу Беларуси?»

«Инфляция после совдепии — это когда ты почти всю жизнь копил «на черный день», а не накопил и на черный хлебушек».

«Лично я вижу за последний год инфляцию в районе 50%. Ну, кроме небольшого количества товаров, цены на которые жестко регулируют. Там, может, и будет процентов 15. А все остальное — 50%».

«Инфляция интересная штука — все неумение управлять экономикой можно списать на нее. Вот только в результате за все платит население: сбережения, накопления, собственность, пенсии».

«А они поднимались когда-нибудь, эти доходы? Если человек получал 500 рублей, а потом стал получать 520 — то это считается увеличение дохода? Смешно! 49,5% населения в 2019-м имели реальный доход за месяц 500 рублей и ниже. Сейчас, процент увеличился в разы, хотя статистику даже ту, лживую, государственную, засекретили. Если в стране более половины имеют 180 долларов и меньше, при этом взять повышение цен, то получим уровень жизни и благополучия лишь несколько лучший Бангладеша или Эфиопии».

«Абсолютное большинство продуктов питания с начала года подорожало от 40% и выше. А продуктовая инфляция наиболее заметна и чувствительна. То, что белстат посчитал еще и какой-то хлам, выпускаемый белпромышленностью, дабы запудрить мозги людям, ничего не значит. Инфляция ощущается минимум в 40%. И это за первые 4 месяца. К концу года как раз 120% наберется. И это еще оптимистично, так как луканомика начинает загибаться под «полезными» санкциями, доходы от экспорта стремительно падают, придется печатать деньги, что вызовет гораздо большую инфляцию. Стабильность расклеивается».

«Инфляция 36,7% будет большим подарком для страны, где бездари и казнокрады уверенно и бодро спустили в унитаз то, что не смогли по каким-то причинам украсть и распилить. И ведь беспредельничали абсолютно безнаказанно! Так почему не воровать и не разрушать? Так что 100-150% будет ближе к реальности. Хорошо, если этим все обойдется».

«Меня терзают сомнения, что экономика доживет до 2023 года и будет какой-то прогнозируемый процент инфляции. Мы приближаемся к предсказуемой дыре, не имеющей в мире аналогов и процентами неизмеримой. Как можно сейчас прогнозировать на год вперед? И 91-й год несравним с той ситуацией, которую нам создали сейчас. Сейчас власти все держат до последнего, а рухнет все с огромной вероятностью за пару дней».

«Инфляция — это когда денег становится больше, чем товаров. Или напечатали слишком много денег, или произвели слишком мало товаров (то есть того, что можно продать, а не того, что будет лежать на складе). Ну или и то и другое вместе».

«По БТ вот рассказали «об инфляционном шоке в Германии» — цены на продукты там якобы выросли более чем на 6%. У нас же цены выросли на 200-250%, и никакого шока. Наверное, немцам надо бы больше смотреть телевизор, а не по магазинам шариться».

«Если озвучить курс без учета отброшенных нулей за последние три деноминации, то и Зимбабве покажется не такой уж и неработающей экономикой».

«Реальная инфляция видна по ценам в магазинах. Цены на товары выросли в 5 раз. Но еще более крупное увеличение цен было в 2016-м. Его тогда замаскировали деноминацией, которую и провели для того, чтобы замаскировано увеличить цены на все и вся ограбив население под чистую».

«Вопрос в том, что девальвация уже не поможет. На экспорт не продать, внутри тоже. Люди ждут худших времен и золотой запас не потратят».

«Белорусский так называемый рубль давно перестал быть валютой, ибо не является средством накопления. Рубль уже давно является фантиком, который рисовал Попандопуло в кинофильме «Свадьба в Малиновке». И точно так же, расплачиваясь с трудящимся, государство говорит ему: бери-бери, я себе еще нарисую».

«Смотрела на свежие купюры и удивлялась! Это уже необеспеченные деньги! В Венесуэле чтоб купить хлеб, надо с собой целую пачку носить. И это при условии наличия хлеба».

«Как правило, продовольственная инфляция существенно выше общей, так как продовольствие чаще покупают, особенно пенсионеры. Т.е. уровень жизни пенсионеров за последние годы упал существенно сильнее, чем у остальных граждан!»

«Зачем следить зачем-то, кроме выдачи из банкоматов, когда идут новые купюры и по порядковым номерам. Лукашенко печатает фантики и все его ограничительные меры скоро накроются медным тазом».

«Все идет по Нигерийскому сценарию. Не может директор захудалого совхоза построить процветающую страну».

«При правлении Лукашенко, белорусский фантик стал одной из самых худших валют в мире. Обесценивание с 1994 в 60000000 раз, впереди только Зимбабве и Венесуэла, два лучших друга».

«Цветная, резаная бумага шкловского жулика — это не деньги».

«Так все просто. Министры экономики, минфина и по налогам и сборам — обыкновенные непрофессионалы. Плюс ко всему у власти военная хунта. В Беларуси экономика умерла в 1999».

«У нас борьба с инфляцией в последнее время превратилась в борьбу с теми, кто о ней говорит».

«Инфляция в месяц составляет далеко не 15%. Только за март цены выросли от 30 до 100%. Белстат, наверное, учился у Ермошиной считать».

«Каков смысл ориентироваться на лживую белорусскую статистику? Уехало только 200 тысяч человек за последние 2 года. Причем среди них очень много IT-шников, много предприимчивых людей и умных. Так это те люди, которые давали минимум 3-5% ВВП страны. А падение только продаж нефтянки и калийки в несколько раз даст минимум еще столько же. А ведь от калийки, нефтянки и IT кормились и смежники. Поэтому падение будет очень серьезное по концу года и гораздо более официальных цифр».

«У нас — не до законов. Ни простых, конституционных, ни экономических. Чего можно ожидать от директора совхоза? Уровень знаний и образования — на лицо. Сколько надо, вернее сколько сказал главный директор, — столько и нарисовали. Какая экономика вообще может быть в стране бесконечных кризисов? А все лишь бы день, месяц, год еще удержать синими пальцами трон. А вообще, как все знают, в Беларуси все кризисы, санкции, падение экспорта, ВВП, зарплаты, рецессии, дефолты, деноминации, война — лишь по одной причине. Эта причина — самоизбранный колхозный фюрер, синими руками уже 28 лет удерживающий трон».

«Инфляция пока справляется. В скором времени ожидаем гиперинфляцию, когда купить уже будет нечего. Потом будет деноминация, когда урежут еще один или два 0. Белорусы вы к этому готовы?»

«Все будет продолжаться, пока менты, бешеные псы режима, не завоют от недостатка средств на их довольствие, пока у них станет вопрос добывания пищи большим риском для их здоровья. Или, как вариант, пока калиновцы не войдут с оружием и вооружат злое население Беларуси, ненавидящее банду агрофашиста», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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