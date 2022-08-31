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Мосты взорваны, базы уничтожены: оккупанты оказались в западне под Херсоном

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  • 31.08.2022, 11:25
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Мосты взорваны, базы уничтожены: оккупанты оказались в западне под Херсоном

HIMARS уничтожат любые резервы, которые РФ попытается подтянуть из Крыма.

Вооруженные Силы Украины прорвали первую линию обороны российского оккупационного войска на Херсонщине и загнали оккупантов в ловушку на правом берегу области, уничтожая мосты, вражеские базы и склады.

Об этом депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал в эфире Апостроф TV.

Ночью на 31 августа украинские военные массированно обстреляли вражеские позиции по всей территории Херсонской области, а также нанесли контрольный удар по Антоновскому мосту. В частности, ВСУ ударили по вражеским базам в Таврийске, Новой Згурьевке, Бериславе, Новой Каховке.

«Мощный взрыв в 90-й колонии, где была ремонтная база и склад оккупантов. В целом уничтожены как склады, так и командные штабы оккупантов. Оккупанты еще могли использовать паромную переправу между Новой Каховкой и селом Львове, но вчера его уничтожили ВСУ. Еще один паром курсирует у Згурьевки. Это тоже не надолго», - заметил Хлань.

В результате удара ВСУ по мостам в Херсонской области российские оккупанты потеряли возможность передвигаться по ним транспортом, а сейчас и пешеходный проход под вопросом.

«Оккупанты находятся в ловушке. И все попытки перетащить усиления с Крыма напрасны - они не смогут переправиться. Как только эти колонны подойдут к зоне поражения хаймарсами, то, надеюсь, будут разбиты», - подчеркнул депутат.

К тому же, украинские защитники уничтожили российские склады и вражескую технику в Брыловке и Новоалексеевке, а это почти на административной границе с Крымом.

«Жители оккупированных территорий поняли, что ВСУ действуют точно и хирургически, поэтому они знают, что попадания будут только по местам дислокации личного состава, техники или складов оккупантов. И они держатся подальше от этих мест. Поэтому спокойно наблюдают, как работает наша арта по этим объектах», - резюмировал Хлань.

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