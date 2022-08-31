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Ученые нашли в Аргентине давно утерянный корабль

  • 31.08.2022, 11:31
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Ученые нашли в Аргентине давно утерянный корабль

Длина судна составляла 33 метра, а весило оно 325 тонн.

В ходе своего недавнего исследования ученые идентифицировали остатки затонувшего корабля, найденного недалеко от аргентинского города Пуэрто-Мадрин. Это было китобойное судно Dolphin, построенное в США в середине 1800-х годов, пишет MercoPress (перевод - «Фокус»).

Свои выводы исследователи сделали на типе дерева, из которого был построен корабль.

- Dolphin затонул более 150 лет назад. Его длина составляла 33 м и весил он 325 т. Его построили из того же дерева, которое эксперты определили в период с августа по октябрь 1850 года, и спустили на воду 16 ноября того же года, — рассказали эксперты.

Специалисты исследовали шпангоуты (поперечное ребро корпуса судна) и часть корпуса корабля. Изначально, несмотря на предположения о его происхождении, было невозможно определить, какое это судно, пока ученые не провели дендрохронологические тесты, чтобы определить вид, происхождение и возраст использованных деревьев.

Полученные результаты ученые сопоставили с Атласом засух Северной Америки, в котором представлены образцы примерно 30 000 видов деревьев за период более 2 000 лет.

Анализ позволил специалистам определить, что шпангоуты китобойного судна были изготовлены из белого дуба, а корпус и деревянные гвозди — из желтой сосны и рожкового дерева, пород, произрастающих на востоке США. Результаты также показали, что некоторые деревья начали расти в 1679 году, а дубы были срублены в 1849 году, за год до начала строительства.

Несмотря на то, что данные, полученные в ходе исследования, совпадают с историческими источниками, специалисты не могут утверждать со стопроцентной точностью, что это китобойное судно Dolphin, потому что у них нет никаких других доказательств, например, корабельный колокол или какое-либо клеймо производителя.

- Мы пока не можем сказать со 100% уверенностью, но анализ годичных колец указывает на то, что этот корабль, скорее всего, был Dolphin, — заключили эксперты.

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