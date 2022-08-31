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Взрывы в российском Белгороде продолжаются уже четыре часа

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  • 31.08.2022, 11:35
  • 10,378
Взрывы в российском Белгороде продолжаются уже четыре часа

Стали известны новые подробности о «хлопках» в городе и области.

В российской Белгородской области в очередной раз слышны «хлопки» – местные власти заявляют, что работает ПВО.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на данную минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию. Как только получу какую-то другую, обязательно сообщу», - написал он.

В то же время, очевидцы сообщают, что слышали громкие «хлопки» и видели столб дыма в районе Яковлево. Также, в сети появились кадры, где слышны взрывы, а на одном из видеороликов можно заметить ракету, упавшую неподалеку от многоэтажек.

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