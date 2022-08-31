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Горбачева в России похоронят без государственных почестей

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  • 31.08.2022, 11:40
  • 10,578
Горбачева в России похоронят без государственных почестей
Михаил Горбачев

Место захоронения политик выбрал сам.

Последнего и единственного президента СССР Михаила Горбачева похоронят в России без государственных почестей, заявило российское агентство «Интерфакс» со ссылкой на два информированных источника.

«Организация государственных похорон Горбачева не планируется», - сообщили они СМИ.

В «Горбачев-Фонде» в свою очередь сообщили, что бывшего политического деятеля планируют похоронить Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой, как просил умерший.

Точная дата похорон Горбачева пока не определена.

Накануне стало известно, что в Москве на 92 году жизни скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. По данным российских СМИ, Горбачев лежал в спецотделении и готовился к гемодиализу.

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