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Полковник ВСУ: Украинские войска могут подойти к Херсону в течение недель, но есть условие

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  • 31.08.2022, 11:43
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Полковник ВСУ: Украинские войска могут подойти к Херсону в течение недель, но есть условие

Линия фронта от Херсона недалеко.

В настоящее время в Херсоне действуют диверсионно-разведывательные группы, которые занимаются ликвидацией коллаборантов и оккупантов.

Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Военный подчеркнул, что линия фронта от Херсона недалеко, потому любая ДРГ может зайти и отработать практически любую цель.

«Такие группы могут заходить в Херсон и, скорее всего, зашли. Они могут там базироваться, Херсон – большой город. Войска такого уровня, «разведосы», это их работа. Коллаборанты и оккупанты будут плохо себя чувствовать еще до того, как подойдет фронт к Херсону», - отметил Свитан.

На вопрос, когда ВСУ могут освободить сам Херсон, полковник ответил: «Исходя из тех действий, которые происходят в последнее время, исходя из количества помощи боеприпасов от натовских партнеров, можно говорить, что фронт может подойти к Херсону в течение нескольких недель».

«И в течение месяца, если не оскудеет рука дающая, можно будет говорить об уничтожении правобережной группировки россиян в Херсонской области», - сказал он.

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