В Украине ликвидировали российского контрактника с фамилией-«диагнозом»4
- 31.08.2022, 11:55
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Оккупант приехал на войну из Курской области.
На войне в Украине «демилитаризировали» очередного оккупанта со «знаковой» фамилией – Александра Мясина. Россиянин из Курской области был рядовым контрактной службы в путинской армии.
Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть захватчика подтверждена на его родине.
«Ты зачем с такой фамилией в армию, тем более на войну пошел, дурик», – прокомментировал автор поста.
Согласно некрологу, 36-летний оккупант был ликвидирован на украинской земле 15 августа, но на родине в поселке Золотухино одноименного района Курской области о его смерти сообщили спустя полмесяца.
Там отметили, что в своей жизни Мясин успел окончить девять классов Золотухинской средней школы, освоить профессию электрогазосварщика и отслужить срочную службу. А затем он «решил служить по контракту» в рядах путинской армии.
OSINT-эксперт также опубликовал ссылки на странички в соцсетях вдовы и сестры ликвидированного оккупанта.