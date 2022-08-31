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В Украине ликвидировали российского контрактника с фамилией-«диагнозом»

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  • 31.08.2022, 11:55
  • 9,548
В Украине ликвидировали российского контрактника с фамилией-«диагнозом»

Оккупант приехал на войну из Курской области.

На войне в Украине «демилитаризировали» очередного оккупанта со «знаковой» фамилией – Александра Мясина. Россиянин из Курской области был рядовым контрактной службы в путинской армии.

Об этом сообщил основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. Смерть захватчика подтверждена на его родине.

«Ты зачем с такой фамилией в армию, тем более на войну пошел, дурик», – прокомментировал автор поста.

Согласно некрологу, 36-летний оккупант был ликвидирован на украинской земле 15 августа, но на родине в поселке Золотухино одноименного района Курской области о его смерти сообщили спустя полмесяца.

Там отметили, что в своей жизни Мясин успел окончить девять классов Золотухинской средней школы, освоить профессию электрогазосварщика и отслужить срочную службу. А затем он «решил служить по контракту» в рядах путинской армии.

OSINT-эксперт также опубликовал ссылки на странички в соцсетях вдовы и сестры ликвидированного оккупанта.

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